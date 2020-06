«Vai ficar tudo bem»: AC Milan doa 600 camisolas especiais aos profissionais de saúde

O AC Milan anunciou, esta quinta-feira, que vai doar 600 camisolas especiais aos profissionais de saúde do Hospital de Milão. O objetivo desta iniciativa é agradecer a quem tem combatido na linha da frente o vírus da Covid-19.





Seicento maglie rossonere speciali verranno distribuite al Personale Ospedaliero di Milano, come simbolo di ringraziamento a tutti i Medici, Infermieri e Operatori Socio Sanitari italiani ?? https://t.co/wFZjZBouVZ#ACMilanTogether pic.twitter.com/HKcsZhP0zb — AC Milan (@acmilan) June 4, 2020

As camisolas que serão oferecidas terão autocolantes especiais com as palavras "Andrà Tutto Bene (Vai ficar tudo bem, em italiano)" e "AC Milan Together (AC Milan juntos, em inglês)".Relembre-se que Itália é um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19, com 33.689 mortos e mais de 234 mil casos de infeção confirmados.