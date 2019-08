Wanda Nara dá nega a Leonardo Jardim e Icardi continua com futuro indefinido

Wanda Nara desfruta de Ibiza enquanto Icardi procura definir futuro



O futuro de Mauro Icardi continua a fazer correr muita tinta. O avançado argentino não faz parte dos planos do Inter, mas não parece disposto a facilitar a sua saída do clube , com quem tem contrato válido até junho de 2021. Depois de rejeitar vários clubes italianos, chegou uma proposta do Monaco que, segundo a imprensa italiana, também mereceu o veto de Wanda Nara."Não, Icardi não vai jogar no Monaco", terá afirmado a mulher e empresária do avançado argentino do Inter ao canal Tyc Sport.O braço de ferro entre Icardi e o Inter leva largos meses, com o craque a negar renovar contrato e a fechar todas as possibilidades de entendimento com os responsáveis nerazzurri.De acordo com a imprensa italiana, Icardi gostaria de transferir-se para Turim e juntar-se a Cristiano Ronaldo, mas esse é um negócio que o Inter quer a todo o custo afastar. Roma e Nápoles foram outros clubes apontados como tendo interesse em contratar o argentino de 26 anos.