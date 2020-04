Wanda Nara dá troco a Maxi López e explica por que levou os flhos para o "epicentro da pandemia"

Maxi López não gostou que a ex-mulher, Wanda Nara, e os filhos de ambos tivessem regressado a Itália, um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus, sem permissão do próprio, mas esta veio agora defender-se das críticas e tem uma explicação.





"Acusou-me de trazer os meninos de Paris para Itália, o coração da pandemira. Mas ele sabe muto bem onde vivemos. Não estou em Como, mas sim numa cidade próxima de Como, onde há muitos poucos casos. E é aqui que está a minha casa", sublinhou Wanda Nara, dando conta, ainda, que não poderia continuar na capital francesa, onde vivia com Mauro Icardi, jogador do PSG: "Em Paris tive de deixar a casa que alugava, pois o contrato terminou. Mas também só regressámos depois de consultarmos um pediatra, um médico de primeira linha, com o qual falo todos os dias".A relação do jogador do Crotone e da antiga mulher sempre foi pautada pela polémica e esta foi mais uma, mas a qual Wanda Nara considera que não faz qualquer sentido, pois a própria, tal como os flhos, diz que se sente uma cidadã italiana."Todos os jogadores que estavam em Paris foram para os seus países. E agora nós somos italianos, se alguma coisa acontece, espero que passe aqui, em minha casa. O meu país é Itália, o qual nos deu todas as coisas boas que temos, por isso quero ficar aqui. Também poderia apanhar um avião privado para a Argentina, mas em vez disso viajámos de autocarro desde Paris, o meu e o do Mauro Icardi, dividimos as crianças e fizemos 750 quilómetros, nove horas e meia de viagem. Era mais arriscado viajar para a Argentina. O Maxi [López] devia era estar feliz com os meus cuidados enquanto mãe", atirou a empresária.