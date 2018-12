Wanda Nara divulga mensagem enigmática sobre futuro de Icardi

Wanda Nara desfaz-se em lágrimas ao ver Icardi relegado para a Liga Europa



Wanda Nara desfaz-se em lágrimas ao ver Icardi relegado para a Liga Europa

Wanda Nara gosta de dar nas vistas, de ser polémica, e sabe bem que muitas vezes o segredo dos negócios não está no silêncio. Mauro Icardi é apontado como alvo de interesse por vários clubes europeus, mas o Inter está a tentar renovar contrato com o internacional argentino. E pode estar muito perto de concretizar o prolongamento de contrato... ou não."É meia-noite e meia e ainda estou a ler as páginas da renovação de Mauro Icardi", escreveu no Twitter Wanda Nara, mulher e representante do futebolista de 25 anos, melhor marcador da Serie A na época passada Icardi, que chegou ao Inter na época 2013/2014, tem sido uma das peças fundamentais da formação de Luciano Spalletti, que está a ultrapassar por uma fase menos positiva.A renovação de Icardi seria uma ótima notícia para os adeptos nerazzurri, mas a mensagem de Wanda Nara nas redes sociais criou mais dúvidas do que certezas.