Wanda Nara em lágrimas: «Tirarem a braçadeira a Icardi foi como lhe cortarem uma perna»

Mauro Icardi vive dias difíceis no Inter. Após ser-lhe retirada a braçadeira de capitão , Icardi assistiu, domingo, na bancada à vitória da sua equipa frente à Sampdoria por 2-1 . O avançado argentino protagoniza há vários meses uma 'novela' relativamente à sua renovação de contrato, com Wanda Nara, sua mulher e agente, a ter um papel fundamental neste capítulo.E se durante meses quis alimentar a discussão, ontem Wanda Nara tentou remediar os 'estragos' e, em lágrimas, defendeu o amor que o argentino tem pelo clube nerazzurri."Para Icardi tirarem-lhe a braçadeira foi como lhe cortarem uma perna. Ele sente a camisola do Inter com orgulho, nunca pensou em dinheiro, todos sabem o quanto ganha e se fosse esse o seu interesse tinha tomado outras decisões. Ser capitão era o seu orgulho, não era fácil depois de Zanetti e ele fez todos os possíveis para honrar esse papel. Eu não esperava isto, estive sempre em contacto com a direção do clube. Foi uma surpresa, soube disto através do Twitter", afirmou em direto no programa da televisão italiana Tiki-taka.