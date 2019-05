Wanda Nara fecha época com nova declaração a Icardi e até a mulher de Salvio reagiu

Wanda Nara esteve em guerra aberta com o Inter praticamente durante toda a temporada, que terminou domingo, com o clube de Milão a garantir presença na Liga dos Campeões, fechando a época no 4.º lugar. Com o último jogo concluído, a mulher e empresária de Mauro Icardi voltou a deixar uma declaração nas redes sociais visando o clube e os adeptos nerazzurri."Às vezes não é suficiente um golo ao Barcelona, um ao Tottenham, três golos no dérbi, 124 golos aos 26 anos. Às vezes, ninguém percebe que estás a jogar com dor. Às vezes, o futebol coloca-te à prova. Mas para mim e para nós, a única coisa que importa é o orgulho em saber que és um grande homem antes de seres um grande jogador", escreveu Wanda Nara no Intagram.A publicação da empresária argentina provocou inúmeras reações e até a mulher de Salvio, Magali Aravena, não resistiu em colocar um 'like'.