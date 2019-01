Wanda Nara: «Icardi está muito longe de renovar com o Inter»

Wanda Nara, mulher e empresária de Mauro Icardi, garantiu esta quarta-feira ao jornal espanhol 'As' que o jogador não vai assinar a renovação com o Inter nos próximos temos."A renovação do Icardi pelo Inter está muito longe de acontecer. Há clubes muito importantes interessados em contratar o Mauro e estamos muito longe de chegar a um acordo. Os valores que se tem falado em Itália não são verdadeiros e ainda não nos chegou uma proposta satisfatória do Inter", disse a representante do jogador, garantindo ter propostas "dos dois clubes mais importantes de Espanha e de outro de Inglaterra".Todavia, Wanda não descarta a continuidade do avançado em Milão. "Não negamos em nenhum momento a possibilidade de chegarmos a acordo, mas neste momento não vai acontecer. Não é lógico renovar pelo mesmo valor que recebe agora, acreditamos que o Mauro está a um nível superior."Na Argentina diz-se que Icardi não vai renovar o contrato que acaba em 2021 e em Itália a Gazzeta dello Sport escreve que Wanda Nara pede ao Inter um salário de 8 milhões de euros limpos por ano, enquanto que o clube oferece 7 milhões, com bónus incluídos.De Inglaterra chegam notícias dono jogador.