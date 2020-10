Wanda Nara não perde a oportunidade: «Parabéns aos meus amigos de Milão»

Wanda Nara não perde uma oportunidade para dar a sua opinião e, quando se trata de ser irónica, é mordaz muitas das vezes. Sábado o Inter perdeu o dérbi frente ao AC Milan e a mulher de Icardi aproveitou para dar uma 'facadinha' ao antigo clube do marido.





"Sem amor não há dérbi. Parabéns aos meus amigos de Milão", escreveu Wanda Nara no Instagram juntamente com uma fotografia em que abraça Icardi, quando este representava o Inter, e que ficou bastante famosa durante o período conturbado que o avançado argentino viveu no clube transalpino.Recorde-se que Icardi saiu do Inter, clube em que chegou a ser capitão, pela 'porta pequena', depois de vários meses de polémica alimentada quase diariamente pela sua mulher e empresária, Wanda Nara.Entretanto, Icardi voltou a encontrar razões para sorrir no PSG mas Wanda Nara não esquece e sempre que pode arrasa o Inter.