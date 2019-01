Icardi defende Wanda Nara com polémica à mistura Icardi defende Wanda Nara com polémica à mistura

A carregar o vídeo ...

Ver esta publicação no Instagram Mientras esperas lo que nunca llegará, aparece lo que menos te esperabas Uma publicação partilhada por Wanda nara (@wanda_icardi) a 15 de Jan, 2019 às 11:34 PST

É mais um capítulo na 'novela' da renovação de Mauro Icardi com o Inter, com Wanda Nara a ser mais uma vez a protagonista."Enquanto esperas pelo que nunca virá, surge o que menos esperas", escreveu a empresária e mulher do internacional argentino, de 25 anos, no Instagram como legenda de uma fotografia onde surge junto a um avião.Recorde-se nas últimas semanas, Wanda Nara tem deixado vários recados nas redes sociais direcionadas aos responsáveis do Inter relativamente sobre as negociações para a renovação de Icardi e esta mensagem, publicada na noite desta terça-feira, foi também interpretada como tal.