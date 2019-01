Wanda Nara provoca Inter Milão: «O meu telemóvel está sempre ligado...»

Icardi defende Wanda Nara com polémica à mistura Icardi defende Wanda Nara com polémica à mistura

Mauro Icardi e o Inter Milão continuam sem renovar os votos e Madrid continua a suspirar pelo divórcio entre o argentino e os nerazzurri, avança o 'As'. Wanda Nara, mulher e agente do jogador, não desata o nó e continua a alimentar a novela: desta vez, deixou claro que o telemóvel dela não tem recebido qualquer atenção por parte dos italianos."Quando a direção [do Inter Milão] me ligar, responderei. Para já, ninguém me telefonou e o meu telemóvel está sempre ligado. Querem fazer de mim a má da fita, mas eu não sou. O Icardi tem total disponibilidade para continuar no Inter e, por mim, isso vai acontecer a 100%. Contudo, não posso ler o futuro e isto ainda está no princípio...", confessou Wanda Nara em entrevista ao programa 'Tiki Taka'.Icardi será um dos grandes alvos de Florentino Pérez para reforçar o Real Madrid no próximo verão, caso não consiga convencer os nerazzurri a libertar o argentino já em janeiro.