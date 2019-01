Wanda Nara Wanda Nara

Wanda Nara volta a estar no centro das atenções. Esta sexta-feira, a mulher e empresária de Mauro Icardi publicou nas Stories do Instagram uma mensagem que dá para várias interpretações."Gosto de pessoas que falam três línguas: frontal, direto e 'com tomates'", pode ler-se no post publicado.Estaria Wanda Nara a enviar um recado aos responásveis do Inter, por causa da renovação de Icardi , que continua a ser negociada; a responder à irmã do futebolista argentino , que a criticou publicamente, ou ao seu ex-marido, Maxi López, e as suas últimas declarações