Wanda Nara relata pânico após ataque ao carro em que seguia e explica telefonema ao Inter

A mulher e agente de Mauro Icardi, jogador do Inter, apanhou um enorme susto na manhã do último sábado, quando o carro em que seguia com um dos filho foi apedrejado em Milão. Wanda Nara falou sobre este episódio de violência no programa 'Tiki-taka' da televisão italiana e explicou quem a telefonou naquele momento de aflição."Eram oito horas da manhã, estava a levar um dos meus filhos que ia para um jogo de futebol e aconteceu o que já sabem. Não tinha qualquer interesse em divulgar a história mas como apresentei queixa já todos sabem. No momento fique em choque, nem conseguia conduzir. O Mauro estava a dormir e liguei para o Inter, eles me ajudaram bastante", contou Wanda Nara.