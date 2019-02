Wanda Nara viveu momentos de pânico com carro apedrejado em Milão

Wanda Nara, mulher e agente de Mauro Icardi, jogador do Inter, apanhou um enorme susto na manhã deste sábado, quando o carro em que seguia com os filhos foi apedrejado em Milão.A imprensa italiana dá conta do pânico que se instalou com a situação, embora não haja registo de ferimentos. Wanda Nara deve agora apresentar queixa às autoridades.Recorde-se que a mulher e agente de Icardi, assim como o próprio jogador, têm estado no centro de uma grande polémica em Itália em torno da renovação do jogador com o Inter. A recusa do atleta originou a retirada da braçadeira de capitão, antes de não figurar na convocatória para o jogo da Liga Europa com o Rapid Viena.