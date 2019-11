Zaccheroni sobre atitude de Ronaldo: «Eu tive várias primas-donas...»

"A atitude de Cristiano Ronaldo? Eu tive várias primas-donas. E o que difere as primas-donas é o envelope com o salário e não o favoritismo em campo. O Ronaldo não está num momento brilhante e o Sarri é o líder da equipa, é ele quem decide. O treinador, com a tática, pode mudar o jogo, mas são os jogadores que jogam, que fazem a diferença lá dentro", explicou Zaccheroni.O português aparentemente não gostou de ser substituído e foi diretamente para o balneário, e em, mas Zaccheroni não considera que o português vá ser multado por isso. "O Sarri foi claro, não creio que vá haver multas."