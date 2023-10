Zaniolo e Tonali afastados da seleção italiana após alegado envolvimento em apostas

Nicolo Zaniolo e Sandro Tonali foram esta quinta-feira oficialmente investigados pelas autoridades italianas por alegado envolvimento em apostas. Os jogadores de Aston Villa e Newcastle, respetivamente, foram questionados pela polícia e já abandonaram o estágio da seleção italiana de futebol, constando agora na lista de baixas de Itália para os duelos contra Malta e Inglaterra.Em nota publicada no site oficial, a Federação Italiana de Futebol informou que ordenou aos dois jogadores a regressarem aos seus respetivos clubes por não se encontrarem "condições necessárias para enfrentar os compromissos agendados para os próximos dias"."A Federação anuncia que, no final da tarde de hoje, o Ministério Público de Turim notificou os atos de investigação aos jogadores Sandro Tonali e Nicolo Zaniolo, que se encontram atualmente a treinar com a seleção nacional no Centro Técnico Federal de Coverciano.Independentemente da natureza dos atos, considerando que nesta situação os dois jogadores não se encontram nas condições necessárias para enfrentar os compromissos agendados para os próximos dias, a Federação decidiu, também para sua proteção, permitir-lhes o regresso aos respectivos clubes", pode ler-se.