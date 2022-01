Fiorentina contrata Arthur Cabral para substituir Vlahovic

O avançado brasileiro Arthur Cabral foi contratado a título definitivo pela Fiorentina, anunciou o clube da liga italiana de futebol, um dia depois de ter vendido o sérvio Dusan Vlahovic à Juventus.

O clube 'viola' não revelou a duração do contrato com o brasileiro, nem o valor pago aos suíços do Basileia, com a imprensa italiana a falar num montante a rondar os 15 milhões de euros.

No Basileia, Arthur Cabral marcou 65 golos em duas temporadas e meia, chegando a Florença para tentar fazer esquecer Vlahovic, que marcou 17 tentos em 21 encontros em 2021/22.

Esta temporada, o brasileiro tinha marcado 27 golos em 31 encontros pelo clube suíço.

Nascido em Campina Grande, Cabral, de 23 anos, fez a sua formação no Ceará e teve uma curta passagem pelo Palmeiras antes de se mudar para o Basileia em 2019/20.