Gaetano Castrovilli operado e obrigado a paragem de oito a 10 meses

O médio internacional italiano Gaetano Castrovilli, da Fiorentina, foi operado ao joelho esquerdo e vai estar fora de competição por um período de oito a 10 meses, anunciou esta sexta-feira o clube da liga transalpina de futebol.

"Gaetano Castrovilli foi submetido a uma operação de reconstrução do ligamento cruzado anterior, na sequência de uma luxação no joelho sofrida no domingo passado durante o jogo com o Veneza", refere o clube, em comunicado.

Segundo a Fiorentina, atual sétima classificada da liga e a lutar por um lugar nas competições europeias, "a intervenção cirúrgica correu bem" e o jogador "regressará nos próximos dias a Florença, onde iniciará um programa de recuperação, devendo retomar a competição em pleno dentro de oito a 10 meses".

O médio Castrovilli, de 25 anos, integrou a seleção italiana que se sagrou campeã europeia no verão passado, e este ano soma 27 jogos ao serviço da Fiorentina.