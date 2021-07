Ribéry sobre a Fiorentina: «Faltaram-me ao respeito»

Franck Ribéry é atualmente um jogador livre após ter terminado contrato com a Fiorentina. O francês de 38 anos pretendia ficar mais uma época no clube, o que acabou por não acontecer, levando-o a considerar que o seu "compromisso nestes últimos dois anos não foi reconhecido" pela equipa italiana.





"Nunca quis falar mal do clube. Digamos que os últimos tempos foram um pouco difíceis. Foi duro porque nas últimas três ou quatro semanas ninguém me ligou nem disse nada e isso significa que me faltaram um pouco ao respeito", disse Ribery em declarações à ToscanaTv.O jogador francês admitiu que pretendia continuar mais uma época ao serviço da Fiorentina e que, por essa razão, não sabe o que lhe espera o "futuro mais próximo" deixando apenas a certeza de que "gostaria de ficar em Itália".Ribéry revelou ainda que não esperava ter estado a lutar pela permanência da Fiorentina na Serie A. "Espero que a Fiorentina volte a estar ao mais alto nível, é um clube importante para toda a Itália e assinei por causa disso. Os adeptos merecem mais", concluiu.