Vlahovic igualou registo de Cristiano Ronaldo e ainda tem mais um jogo pela frente

- Most @SerieA goals scored in a single calendar year



4?1? - Felice Borel (Juventus, 1933)

3?6? - Gunnar Nordahl (AC Milan, 1950)

3?3? - Dusan Vlahovic (@acffiorentina, 2021)

3?3? - Cristiano Ronaldo (Juventus, 2020)

3?3? - Omar Sivori (Juventus, 1961)#SerieA — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 19, 2021

Este fim de semana não está a ser propriamente famoso para os registos históricos de Cristiano Ronaldo. Depois de na sexta-feira ter visto Robert Lewandowski alcançar os 69 golos e igualar o seu máximo num ano civil, agora foi a vez de Dusan Vlahovic alcançar também um registo do avançado português. No caso o número de golos num ano civil na Serie A.CR7 tinha 33 em 2020, algo que o avançado sérvio conseguiu igualar ese domingo diante do Sassuolo. E o dianteiro de 21 anos pode mesmo superar o português, caso na quarta-feira consiga voltar a faturar diante do Verona. Se o fizer, deixará CR7 para trás e ficar isolado na terceira posição desta tabela, apenas atrás de Felice Borel (Juventus, 1933, com 41 golos) e Gunnar Nordahl (AC Milan, 1950, com 36).Note-se que o internacional sérvio precisou de 42 jogos para atingir essa marca, ao passo que CR7 fez os seus 33 golos em apenas 29 encontros.