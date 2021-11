Génova já garantiu Shevchenko e agora quer português para diretor desportivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Génova oficializou a contratação de Andriy Shevchenko como treinador e agora quer garantir Luís Campos como diretor desportivo, segundo avança o 'Corriere dello Sport'.O jornal escreve que a experiência do português em clubes como Real Madrid, Monaco e Lille, bem como o facto de ter 'descoberto' talentos como Kylian Mbappé, Bernardo Silva e Anthony Martial, é vista com muito bons olhos no clube italiano.Os novos donos mostram ambição num clube que começou a época na Serie A de forma tímida.Shevchenko assinou até 2024 e agora o clube espera convencer o português, de 57 anos, a juntar-se ao projeto.Luís Campos está nesta altura desempregado, depois ter deixado o Lille em dezembro de 2020.