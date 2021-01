Guarda-redes do Génova colocou Ferrari a lavar e o carro acabou destruído

Da próxima vez que quiser lavar o seu carro, Federico Marchetti certamente preferirá tratar do assunto pelas próprias mãos. E ninguém o deve condenar, especialmente depois daquilo que sucedeu esta segunda-feira, quando o guarda-redes do Génova decidiu colocar o seu Ferrari 812 Superfast para lavar num espaço dedicado a este tipo de serviços, aproveitando o facto de àquela hora estar a treinar.





Ora, depois de fazer a limpeza, um funcionário encarregou-se de levar o bólide de volta ao centro de treinos do Génova, mas a viagem acabou da pior forma. Incapaz de controlar a potência do bólide em questão, o funcionário em causa perdeu o controlo da máquina e acabou por chocar com outros cinco carros que estavam estacionados numa curva e ainda num rail de proteção.A polícia municipal já estará a investigar o acidente, mas sabe-se desde já que a pessoa envolvida no acidente saiu ilesa do choque. Pode é ter um grande problema em mãos, já que este carro custa a módica quantida de... 300 mil euros!