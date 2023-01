Inter em ação antes do dérbi

As principais equipas de Milão parecem ter contraído o vírus da instabilidade, ainda que o Inter, adversário do FC Porto nos ‘oitavos’ da Champions, não atravesse uma fase tão delicada como a do rival Milan. E nem a propósito. No próximo domingo as duas equipas medem forças naquele que é tido como um dos dérbis mais apaixonantes do futebol europeu... mas isso são outros ‘quinhentos’. É que o Inter ainda tem um jogo pelo meio, nomeadamente hoje, frente à sempre complicada Atalanta, naquele que é o primeiro duelo dos quartos de final da Taça de Itália. É certo que a turma nerazzurra chegará com menos frescura física ao dérbi, mas uma possível qualificação compensará em termos anímicos. Ainda assim, o foco está no encontro de hoje. E, diga-se, haverá um jogo dentro do próprio jogo. É que a receção do Inter à Atalanta irá assinalar o 16º duelo entre os técnicos Simone Inzaghi e Gasperini: cinco vitórias para cada e... cinco empates. Conhecem-se bem.