À atenção do Benfica: Davy Klaassen troca Ajax pelo Inter de Milão

O médio Davy Klaassen é reforço do Inter de Milão, depois de ter representado nas últimas três épocas o Ajax, equipa holandesa na qual se formou, anunciaram hoje os dois clubes.

Internacional pela seleção da Holanda em 41 ocasiões, o jogador de 30 anos assinou um contrato válido com os nerazurri até 2025, após ter deixado o clube de Amesterdão, pelo qual realizou 321 jogos oficiais, marcou 93 golos e realizou 50 assistências, de acordo com a nota publicada no site oficial dos holandeses.

Davy Klaassen vai cumprir a primeira experiência no principal campeonato transalpino, depois de ter representado a equipa principal do Ajax em duas ocasiões, desde a formação até 2017 e entre 2020 e 2023, e de ter passado pelos ingleses do Everton, na época 2017/18, e pelos alemães do Werder Bremen, entre 2018 e 2020.

O médio é mais uma opção para o Inter na edição 2023/24 da Liga dos Campeões, com o conjunto italiano a integrar o Grupo D, a par do campeão português Benfica, dos austríacos do Salzburgo e dos espanhóis da Real Sociedad.