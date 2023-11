À atenção do Benfica: italianos avançam que Dumfries é baixa no Inter para o jogo na Luz

Segundo informação avançada esta terça-feira pela 'Gazetta dello Sport' Denzel Dumfries, lateral-direito do Inter, está a contas com fadiga muscular e não vai viajar para Lisboa para defrontar o Benfica, na 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.Segundo a publicação, o holandês não participou no treino de hoje dos nerazzurri e o treinador Simone Inzaghi optou por poupar o jogador já o pensar no jogo de domingo, frente ao Nápoles, a contar para a 14.ª jornada da Serie A.De recordar que o Inter já garantiu o apuramento para os 'oitavos' da Champions, enquanto que o Benfica, já sem possibilidades de seguir em frente na prova, luta pelo 3.º lugar e uma consequente vaga para a Liga Europa.O jogo tem início marcado para as 20 horas de quarta-feira.