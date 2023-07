Adeptos do Inter arrasam Lukaku

Lukaku foi arrasado pelos adeptos do Inter, que não perdoam o facto do avançado belga, que pertence aos quadros do Chelsea, estar a negociar simultaneamente a continuidade a título definitivo nos ‘nerazzurri’ (onde esteve na última época) e uma possível ida para a rival Juventus. "Nunca mais te veremos. Traíste-nos a todos. Sempre te defendemos nos momentos difíceis, mas agora estás a apunhalar-nos pelas costas. Vendeste-te a quem te deu mais dinheiro depois de teres beijado o nosso emblema, não és um homem a sério", escreveu a Curva Nord, claque do Inter.





Os adeptos da Juventus também já se mostraram contra a contratação.