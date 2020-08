Alexis Sánchez assina em definitivo pelo Inter

Alexis Sánchez foi esta quinta-feira oficializado a custo zero pelo Inter de Milão. O chileno abandona o Manchester United a título definitivo depois de terminar uma ligação de dois anos.





Alexis chegou a Manchester num negócio que custou 34 milhões de euros aos cofres dos red devils que também envolveu Henrikh Mkhitaryan, de modo a baixar o preço da operação. O então jogador do Arsenal trocava de posição com o arménio, que seguiria na direção contrária. Depois de duas épocas apagadas, o internacioanl chileno rumou por empréstimo ao Inter.Esta temporada, em 22 partidas, somou 4 golos e fez 9 assistências. Os números e bom nível exibicional chegaram para que Antonio Conte avancasse para a contratação do jogador.Com vasta experiência na Europa e América do Sul, Alexis Sánchez conta com passagens por Colo-Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal e Manchester United, tendo conquistado uma Liga Argentina, uma Liga Espanhola, uma Taça de Espanha, duas Taças de Inglaterra, um Campeonato do Mundo de Clubes e uma Supertaça Europeia. Ao serviço da seleção chilena já venceu duas Copas América.