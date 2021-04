Antigo CEO do Inter diz que nunca perdoará Mourinho: «Fugiu na mesma noite»

A temporada 2009/10 foi marcante para José Mourinho e para o Inter Milão, já que o técnico português conduziu os nerazurri a três títulos: Liga dos Campeões, Seria A e Taça de Itália. Depois de todo o sucesso, Mourinho deixou o Giuseppe Meazza para rumar ao Real Madrid e Ernesto Paolillo, que à época era CEO do Inter, admite que nunca perdoará o técnico português por ter abandonado o clube.





"A minha ideia era desmontar o plantel Foi uma equipea vencedora, mas os jogadores estavam cansados ??e vazios. O Mourinho sabia disso e fugiu na mesma noite. Nunca vou perdoá-lo por fazer isso", conta o antigo dirigente dos nerazurri, ao 'Calciomercato', referindo-se ao facto de Mourinho ter-se reunido com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, na noite em que o Inter conquistou a Champions no Bernabéu após triunfo (2-0) sobre o Bayern Munique.