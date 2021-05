Arturo Vidal celebra título do Inter e Gerard Piqué atira: «Se jogas contra coxos...»

Arturo Vidal celebrou a recente conquista do scudetto por parte do Inter com uma publicação no Instagram, constatando que ganhou 12 ligas em 15 anos de carreira. Mas o chileno teve uma inesperada reação de Gerard Piqué, que foi seu companheiro de equipa no Barcelona.





"Muitos anos, muitos companheiros, grandes clubes e muitos adeptos- Estou agradecido a quem me acompanhou em cada conquista. E sei que ainda há muita história por contar. Vamos lutar por mais", escreveu Vidal.Piqué, que estava em casa de Messi, na festa organizada pelo argentino, respondeu ao antigo companheiro: "Se jogas contra coxos... A Champions é para quando?", questionou.Vidal estava atento e respondeu: "A próxima vai ser minha."