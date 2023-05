Barella lembra golo ao Benfica: «Se o defesa deles não escorrega...»

Este foguete do Barella foi o Golo da Semana da Champions #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/G80QRZXKgT — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 21, 2023

Em dia de jogo decisivo com o AC Milan, que vale o acesso à final da Liga dos Campeões, Nicolò Barella falou ao portal oficial da UEFA e uma das passagens dessa entrevista serve para recordar o primeiro golo no empate a três golos diante do Benfica na 2.ª mão dos 'quartos'. O jogador do Inter Milão, de 26 anos, que já tinha marcado na Luz, assume que nesse lance houve dois momentos de alguma sorte."Algumas das nossas ações às vezes são por instinto. E quando saem, é numa mistura de sorte e qualidade. É uma mistura de tudo. Na primeira disputa [com Grimaldo] podíamos ter tido menos sorte e nesse caso não teríamos marcado. Depois também houve um pouco de qualidade técnica. Falando em sorte, se o defesa do Benfica [Chiquinho] não tivesse escorregado, não teria sido capaz de ultrapassá-lo", disse à UEFA TV o italiano, que atribuiu o seu golo também a "uma mistura de tenacidade, velocidade e técnica."