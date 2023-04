Bastoni: «Benfica tem uma grande bagagem, uma defesa de grande qualidade, mas não temos receio»

Alessandro Bastoni, defesa-central de 23 anos do Inter Milão, foi o primeiro elemento dos nerazzurri (Inzaghi sucedeu ao jogador) a fazer o lançamento do duelo com o Benfica, agendado para as 20 horas de terça-feira [amanhã], para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.





Em declarações aos jornalistas presentes, o futebolista italiano enalteceu a importância que esta eliminatória tem para o clube, que não marcava presença numa fase tão avançada da competição milionária há dois anos. "Sim, sem dúvida. Sabemos bem que é uma ocasião importante para nós porque há dois anos que não chegávamos aos quartos de final da Liga dos Campeões. Amanhã vamos entrar no relvado com alegria. É um jogo fundamental e importantíssimo para nós.""São duas competições muito diferentes, mas damos o máximo em ambas. Durante o campeonato criámos uma performance que não coincidiu com os resultados, sabemos que desperdiçámos várias oportunidades. Amanhã é uma grande ocasião que teremos pela frente. Temos que entrar com muita garra. A nossa atitude será esta. Não estamos no lugar que merecemos no campeonato. Uma vitória pode ajudar-nos a nível mental."

Qualidades do Benfica

"No futebol de hoje, toda a gente defende e ataca. Os avançados devem fazer o trabalho deles, como nós temos de fazer o nosso. Sempre um jogo de equipa. O Benfica tem uma grande bagagem, defesa de grande qualidade, não os receamos a eles, como tal também não aconteceu com Barcelona ou FC Porto. Não temos receio, vamos entrar com muita garra na defesa e compactos para criar dificuldades.



Foco no jogo e não na renovação de contrato

"Estou a viver tudo com grande serenidade. Como disse no início, para mim, todos os jogos são iguais. Quanto à renovação de contrato, não estou focado nisso. Estarei com a minha equipa amanhã."

Eliminatória com o FC Porto e os desperdícios ofensivos

"Que explicação te poderei dar? Desperdiçámos muitas oportunidades, é verdade, senão estaríamos a falar de um outro Inter. Estamos concentrados para abordar esta eliminatória", terminou.