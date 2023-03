«Benfica será mais complicado para o Inter do que o FC Porto»

A primeira mão dos 'quartos' da Champions entre Benfica e Inter disputa-se na Luz, a 11 de abril, mas já começou a fazer correr alguma tinta. Este sábado foi a vez de Stéphane Dalmat, antigo médio do Inter, analisar os embates da Champions entre as equipas portuguesa e italiana, lembrando ainda bem o encontro entre os nerazzurri e o FC Porto."Na teoria, quando olhamos para as outras grandes equipas, [o Benfica] parece-me o adversário mais acessível, juntamente com o Chelsea, mas, na verdade, demonstrou que é forte e até terminou na primeira posição do grupo, à frente de uma equipa como a do PSG. O Benfica joga muito bem. Para o Inter, será mais complicado do que o jogo contra o FC Porto, mas, se jogarem com a mesma mentalidade e desejo que demonstraram contra Napoli e AC Milan, podem aspirar a alcançar as meias-finais", afirmou em entrevista ao 'Tuttomercato'.Falar em vencer a Champions é que é "complicado". "Primeiro há que pensar em vencer o Benfica. Depois há equipas de outro nível, ainda mais fortes, mas essa é a beleza do futebol e muitas vezes há muitas surpresas. Quem sabe, tudo é possível."