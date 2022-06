Calhanoglu arrasa Ibrahimovic: «É um homem de 40 anos que mal jogou e gosta de atenção» 

Hakan Calhanoglu não perdeu a oportunidade de deixar alguns recados a Zlatan Ibrahimovic numa entrevista que deu ao 'Tivibu Spor', na Turquia. O médio do Inter, que jogou no Milan entre 2017 e 2021, tendo saído a custo zero, foi alvo do sueco durante os festejos dos rossoneri, após a conquista do título em Itália."Quando o meu antigo clube ganhou o 'scudetto', as pessoas agiram como se a culpa [de não terem ganho antes] fosse minha. Estou muito feliz no Inter, o apoio dos adeptos tem-me ajudado. Joguei no Milan durante quatro anos e nunca ninguém cantou o meu nome nas bancadas, mas aqui acontece sempre que estou no aquecimento", começou por dizer.Ibrahimovic entoou cânticos insultuosos durante os festejos do título e foram vistos adeptos com uma boneca insuflável, que envergava a camisola da seleção da Turquia. "Ele é um homem de 40 anos, não tem 18, eu não faria aquilo se tivesse a idade dele", atirou Calhanoglu, de 28 anos. "Gosta de ser o centro das atenções, mal jogou, mas faz de tudo para chamar a atenção."E prosseguiu: "É ele quem me telefona, quem me convida para jantar ou andar de mota. Ele escreveu sobre mim no seu livro, tinha de escrever algo, caso contrário haveria páginas em branco... É melhor não ligar, sinceramente..."