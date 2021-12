Donos do Newcastle preparam aquisição do Inter Milão por 884 milhões de euros

Depois de já ter investido mais de 350 milhões de euros na aquisição do Newcastle, o Public Investment Fund (PIF) prepara-se para voltar a apostar forte no futebol, agora com a aquisição do Inter Milão. De acordo com o 'International Business Times', o consórcio saudita deverá concluir a operação nos próximos dias, colocando em cima da mesa mil milhões de dólares, qualquer coisa como 885 milhões de euros. Segundo a mesma fonte, o negócio estará já fechado, faltando apenas a conclusão das burocracias finais antes da oficialização.Desde 2016 na posse dos chineses do Suning Holdings Group, o Inter Milão pode ter tido sucesso desportivo na época passada, ao voltar aos títulos na Serie A, mas do ponto de vista financeiro tem acumulado prejuízo (só em 2020/21 foram quase 300 milhões de euros), algo que levou os asiáticos a avançarem na busca por um comprador já há algum tempo. A solução surge agora proveniente da Arábia Saudita, num movimento que colocará o PIF como concorrência ao poderio recente demonstrado pelos Emirados Árabes Unidos e Qatar, com as entradas no Manchester City e Paris Saint Germain, respetivamente.