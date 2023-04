Dzeko em dupla com Lautaro frente ao Benfica

Simone Inzaghi prepara-se para apostar em Dzeko diante do Benfica. Com Lukaku longe da melhor forma – marcou dois golos nos últimos oito encontros e tem mau relacionamento com o técnico, segundo a 'Gazzetta dello Sport' –, são esperadas alterações no ataque com o experiente jogador bósnio a fazer dupla com Lautaro na Luz.

Quem não irá viajar para Lisboa é Hakan Çalhanoglu. O médio, que sofreu uma distensão muscular no adutor da coxa direita, ao serviço da seleção turca, não recuperou e é baixa certa para terça-feira .