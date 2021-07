Eriksen esperado no Inter Milão na próxima semana para fazer exames médicos

Christian Eriksen é esperado no início da próxima semana no centro de treinos do Inter Milão para fazer exames médicos, avança esta quarta-feira o jornal britânico 'The Sun'.

O internacional dinamarquês, de 29 anos, esteve hospitalizado após ter caído inanimado durante uma partida frente à Finlândia, a contar para o Euro'2020, e foi obrigado a fazer um transplante de um desfibrilhador cardíaco, que de acordo com o médico da Federação italiana de futebol, Francesco Braconaro, o impede de voltar a jogar. "Não vai ser autorizado a jogar em Itália. Caso o desfibrilhador seja removido, o que significa que o problema se pode resolver, aí sim, pode voltar a atuar pelo Inter", disse o médio em entrevista à rádio 'Kiss Kiss' na última semana.

De acordo com a mesma fonte, o médio-ofensivo encontra-se entusiasmado com a ideia de poder rever os seus companheiros de equipa, com os quais se sagrou campeão nacional italiano na última temporada.

Contudo, antes de ter 'luz verde' para voltar a pisar os relvados, Christian Eriksen terá de realizar alguns exames médicos ao coração, de forma a que o clube possa perceber melhor o que aconteceu com o seu jogador no dia 12 de junho (data do Dinamarca-Finlândia). Mesmo que os resultados sejam positivos, não é dado como certo que o jogador tenha autorização médica para regressar à competição.