Eriksen fez um treino com bola 173 dias depois de sofrer a paragem cardíaca

O jornal italiano 'Gazzetta dello Sport' avança esta quinta-feira que Christian Eriksen fez ontem de manhã, 173 dias depois da paragem cardíaca que sofreu no jogo da Dinamarca com a Finlândia, no Euro'2020, o seu primeiro treino com bola.O médio do Inter trabalhou com o seu treinador num relvado do Odense, clube dinamarquês perto do qual o futebolista tem uma casa.O treino consistiu numa corrida simples e uns toques na bola, pouco para um profissional de futebol mas muito para alguém que teve a vida presa por um fio.O futuro do jogador, de 29 anos, permance incerto.