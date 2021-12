Eriksen já dá toques na bola mas empresário avisa: «Não é o momento de se falar sobre futebol»

Christian Eriksen voltou a dar uns toques na bola, mas o empresário do jogador dinamarquês do Inter avisa que ainda é cedo para falar de futebol.O médio, de 29 anos, sofreu uma paragem cardíaca durante o jogo da Dinamarca com a Finlândia, no Euro'2020, e foi-lhe implantado um desfibrilador no coração. Este facto pode impedi-lo que voltar a jogar na Serie A, pois os regulamentos da Liga italiana não permitem este tipo de implantes."Como qualquer pessoa que tenha passado por uma situação destas, o Christian está a trabalhar na sua recuperação. Ele gosta de fazer isto no seu próprio ambiente, em Milão ou na Dinamarca, de forma privada, no país onde nasceu", explicou o empresário, Martin Schoots, ao site 'Goal.com'."Ocasionalmente, quando está na Dinamarca, utiliza as infraestruturas do Odense BK. Um belo gesto do seu anterior clube. O Chris tem uma personalidade positiva e otimista, mas não é o momento de se falar sobre futebol. Apenas o Christian vai decidir quando o deve fazer", acrescentou o agente.