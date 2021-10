Eriksen não pode jogar em Itália e Inter Milão assume possível saída

O Inter Milão assumiu esta quinta-feira, no âmbito da apresentação das contas e do orçamento para o novo exercício, a possibilidade de libertar Christian Eriksen, visto que o dinamarquês está impedido pelas autoridades de saúde italianas de jogar em solo transalpino até final da época. Ainda consequências do enorme susto que o craque nórdico pregou a todos no Euro'2020, quando caiu inanimado no duelo com a Finlândia.





"Em relação à inscrição do jogador Eriksen, deve ser notado que depois da lesão sofrida no Europeu, em junho de 2021, o jogador foi temporariamente impedido pelas autoridades de saúde italianas de disputar qualquer atividade desportiva na presente temporada. Ainda que as condições físicas do jogador não cumpram as exigências italianas, o mesmo poderá ser conseguido noutros países, onde o jogador poderia retomar a sua atividade competitiva", pode ler-se na nota dos milaneses, que não exclui a possibilidade de uma venda em definitivo.Tratando-se de um relatório financeiro, o Inter Milão aproveita para recordar que está prevista uma compensação económica por parte da UEFA em face desta situação, visto ter sucedido no âmbito do Euro'2020.