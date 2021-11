Eriksen saberá em dezembro se pode voltar a jogar futebol

Cerca de cinco meses depois do colapso em pleno relvado no Dinamarca-Finlândia, em partida do Euro'2020, Christian Eriksen ainda não sabe se vai voltar a jogar futebol a nível profissional. De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', o médio dinamarquês será submetido a uma bateria de testes em dezembro para saber se pode regressar aos relvados.No próximo mês, o jogador de 29 anos será avaliado para definir se está tem condições físicas para retornar à atividade sem o 'pacemaker' que lhe foi colocado. O problema é que em Itália existem regras muito restritas desde a morte de Davide Astori, em 2018, e as autoridades sanitárias não permitem que um jogador entre em campo com um desfibrilhador no corpo, como é o caso de Eriksen.O médio tem contrato até junho de 2024 com o Inter Milão, mas segundo o 'Tuttosport', já pensa em regressar ao Ajax, clube que representou antes de se transferir para o Tottenham, muito devido ao facto de nos Países Baixos ser permitido a um futebolista jogar com um 'pacemaker' - o holandês Daley Blind é um dos exemplos.Por todos estes motivos, Eriksen estaria disposto a renunciar aos 7,5 milhões de euros anuais do seu contrato com o Inter Milão para poder voltar a jogar. O dinamarquês, recorde-se, foi contratado pelo emblema italiano em 2020 a troco de cerca de 20 milhões de euros.