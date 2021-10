Eriksen sofreu paragem cardíaca há quatro meses: o que é feito do médio dinamarquês?

Passaram quatro meses sobre o incidente que a 12 de junho deste ano mudou a vida de Christian Eriksen. A paragem cardíaca que o internacional dinamarquês sofreu durante o jogo do Euro'2020, diante da Finlândia, deixou milhões de adeptos - no estádio e em casa - em suspenso, com o jogador a ser dramaticamente reanimado pelas equipas médicas presentes no recinto, em Copenhaga. Não voltou a pisar um campo de futebol.





Eriksen não aparece em público desde o início de agosto, quando visitou os companheiros de equipa no centro de treinos do Inter. Mantém-se, todavia, a viver em Itália, segundo a imprensa transalpina tem o filho matriculado numa escola Milão e a mudança para a Dinamarca levaria a criança a perder o ano letivo.Com o futuro profissional em suspenso, Eriksen, de 29 anos, ainda não sabe se voltará a jogar futebol. O jogador continua a ser acompanhado de perto pela equipa médica do Inter e no final deste ano deverá ser sujeito a uma nova série de exames cardíacos. Os resultados vão determinar se o médio dinamarquês poderá ou não voltar aos relvados.Até lá, Eriksen vai levando uma vida absolutamente normal em Milão. O seu salário está a ser pago pela FIFA - ao abrigo de um seguro para atletas afastados da competição por motivos de saúde - e ainda há pouco tempo foi fotografado a sair de um barbeiro da cidade. A 'Gazzetta dello Sport' escreve que o jogador anda de bicicleta, vai ao parque com o filho e nem os óculos escuros, o boné e a máscara o escondem dos fãs, com quem aceita sempre tirar selfies ou autógrafos.O jogador não deu nenhuma entrevista a falar sobre o sucedido. Conforme recorda a ESPN Brasil, o defesa dinamarquês Simon Kjaer, um dos seus melhores amigos, já explicou que o médio vai falar sobre o seu futuro quando se sentir confortável.