Hakan Çalhanoglu deixa o AC Milan e assina pelo Inter

O médio Hakan Çalhanoglu vai atuar no Inter Milão na próxima temporada, depois de finalizar o seu contrato com AC Milan, anunciou esta segunda-feira o próprio futebolista turco, a uma televisão do seu país.

"Cheguei a acordo com o Inter. Vou assinar contrato amanhã (na terça-feira)", afirmou o jogador de 27 anos, em declarações à TRT Spor.

A imprensa desportiva turca avança que Çalhanoglu, que esteve ao serviço da sua seleção no Euro'2020, vai assinar um contrato por três temporadas e terá um salário anual de seis milhões de euros.

O médio nascido na Alemanha, mas de nacionalidade turca, termina o seu vínculo com o AC Milan em 30 de junho, depois de ter passado as últimas quatro épocas no clube.

Em 2020/21, com os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão como colegas de equipa, Calhanoglu registou nove golos e 12 assistências em 43 jogos.

Formado no Karlsruher, Çalhanoglu deu nas vistas primeiro no Hamburgo e depois no Bayer Leverkusen, antes de rumar à Serie A.