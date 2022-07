Inter aplaude ida de Arturo Vidal para o Flamengo e agora 'empurra' Alexis Sánchez

A 'Gazzetta dello Sport' revela este domingo em Itália que o Inter vê com bons olhos a saída de Arturo Vidal para o Flamengo, pois só em salários vai poupar 10 milhões de euros na próxima época.Os responsáveis pelo clube italiano ficaram tão felizes que agora estão a ver se colocam Alexis Sánchez no mesmo caminho.A saída dos dois chilenos abriria espaço na massa salarial do clube para garantir a contratação de Paulo Dybala, avançado argentino que se encontra livre no mercado, depois de ter terminado o contrato com a Juventus.Mas não está fácil encontrar interessados em Alexis Sánchez, de 33 anos, uma vez que o jogador aufere um salário bastante alto em Milão.O avançado não tem interesse em abdicar do seu vencimento e recentemente terá recusado propostas do Galatasaray, do Sevilha, do Villarreal, do Colo-Colo e do River Plate.