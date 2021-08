Inter atualiza estado clínico de Eriksen

O Inter revelou esta quarta-feira que Christian Eriksen marcou presença no centro de treinos do clube italiano e que esteve ainda com todo o plantel às ordens de Simone Inzaghi.





| COMUNICATO



Christian Eriksen ad Appiano: l'incontro con i compagni e le sue condizioni https://t.co/bCTsnGmaB6 — Inter (@Inter) August 4, 2021

"Esta manhã Christian Eriksen foi ao Centro de Treinos Suning, em Appiano Gentile. O médio dinamarquês, que cumprimentou dirigentes, treinador, companheiros de equipa e toda a equipa presente, encontra-se bem e em excelente estado psicofísico", pode ler-se no comunicado do emblema de Milão."Eriksen seguirá o programa de recuperação proposto pelos médicos dinamarqueses em Copenhaga, que coordenarão todo o acompanhamento clínico, mantendo sempre informada a equipa médica do Inter", acrescenta ainda o clube na mesma publicação.Boas notícias para os adeptos dos nerazzurri e do futebol em geral depois do susto que o médio viveu no Euro'2020, quando caiu inanimado no encontro da fase de grupos entre Dinamarca e Finlândia, a 12 de junho. Eriksen, de 29 anos, esteve algum tempo no hospital e passou a usar um desfibrilhador cardíaco, o que não garante, desde já, a continuidade da sua carreira como futebolista.