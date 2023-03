Inter com mais uma baixa para o jogo com o FC Porto

O Inter, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, anunciou esta segunda-feira a baixa de Robin Gosens. O lateral sofre de uma lesão no gémeo da perna esquerda e só será reavaliado "nos próximos dias", refere o clube em comunicado publicado no seu site.Para o jogo no Estádio do Dragão, Inzaghi ainda não conta com Correa e o brasileiro Dalbert (lesões prolongadas) e recaem ainda algumas dúvidas sobre a utilização de Skriniar que apenas voltou aos treinos deste domingo.O FC Porto enfrenta o Inter esta terça-feira (20 horas) a contar para a segunda-mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, depois da derrota portista (1-0) em Milão.