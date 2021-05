Inter ganhou o scudetto mas Marotta fala em 'situação catastrófica' no clube

Desportivamente a situação do Inter não podia ser melhor - com a conquista do título e a vitória ontem sobre a Sampdoria, por 5-1 -, mas já ao nível financeiro as coisas estão deveras complicadas. A imprensa italiana tinha dado conta que a direção pretende reduzir os salários da equipa e Giuseppe Marotta confirmou isso mesmo.





O diretor executivo dos nerazzurri fala numa "situação catastrófica". "Vamos pagar os prémios do scudetto, mas na próxima semana iniciaremos encontros individuais com os jogadores para os sensibilizar para as dificuldades económicas do clube e do futebol em geral. Este modelo para o desporto-rei já não é sustentável", avisou, em declarações à Sky Italia.Na véspera a imprensa do país já tinha noticiado que o plantel não vai aceitar cortes salariais.