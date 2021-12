Inter Milão rescinde contrato com Christian Eriksen

Christian Eriksen já não é mais jogador do Inter Milão após as duas partes terem rescindindo o contrato que ligava o internacional dinamarquês ao clube italiano por "mútuo acordo". O anúncio foi feito pelo emblema nerazzurri através de um comunicado publicado no site e nas redes sociais, onde o clube deseja o melhor para o futuro do médio-ofensivo.Recorde-se que Christian Eriksen encontra-se afastado dos relvados desde que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no encontro entre Dinamarca e Finlândia, no Euro'2020, e que não é permitido jogar em Itália com um desfibrilador."O FC Internazionale Milano anuncia que chegou a acordo para a rescisão de contrato de Christian Eriksen. O clube e toda a família nerazzurri abraçam o jogador e desejam-lhe o melhor para o seu futuro."Mesmo que os caminhos de Inter e Eriksen se separem hoje, ele continuará a ter uma ligação forte e indissolúvel. Os melhores momentos, os golos e as vitórias, o abraço dos adeptos fora de San Siro na celebração do Scudetto: tudo ficará para sempre na história dos nerazzurri."