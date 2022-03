Inter prepara revolução e pretende regresso de Lukaku: «Já se despediu dos companheiros de equipa»

A direção do Inter está a preparar uma revolução para a próxima época e um dos sonhos para a janela de transferências deste verão é o regresso de Romelu Lukaku.O avançado destacou-se nas duas épocas em que esteve em Milão, mas a segunda passagem pelo Chelsea está a ficar aquém do esperado para as duas partes. Por isso, o internacional belga quer voltar ao Inter e já se terá despedido dos companheiros de equipa no clube inglês."O belga contou a um amigo que já se despediu dos companheiros de equipa", contou o youtuber Fabio Bergomi à 'CMIT TV', acrescentando: "O Inter ter uma revolução em mente e está atento a dois nomes: Lautaro Martinez e Barella."Bergomi disse ainda que o médio italiano é um dos nomes pretendidos pelo Real Madrid como "substituto de Kroos" e não esquece Dybala, que vai deixar a Juventus no final da temporada."Correa pode ser vendido, pelo que o Lille já pediu, Alexis Sánchez vai sair e Caicedo nem é tido em conta . Se Lautaro sair, podem ficar com Dybala. Estão a trabalhar com o Chelsea para trazer Lukaku de volta", revelou, apontando ainda De Paul para o meio-campo da formação italiana e Bremer. Já De Vrij deverá "permanecer apesar de Raiola o querer vender".Também a continuidade de Simone Inzaghi é uma incógnita. "Há duas hipóteses: fica mesmo assim ou sai, se comprometer a relação com os jogadores. Como alternativas podes apontar a Tuchel ou a treinadores italianos como [Alessio] Dionisi ou [Vincenzo] Italiano", frisou Fabio Bergomi.