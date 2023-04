Inzaghi deixa 'aviso': «Benfica piorou em termos de resultados, mas não de jogo»

Simone Inzaghi deixou largos elogios ao Benfica na antevisão do jogo do Inter frente aos encarnados na quarta-feira (20 horas) a contar para a segunda mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões."Vimos de uma derrota no campeonato [frente ao Monza], que já é passado. Sabemos que vamos ter de ser bons e intensos, o Benfica é uma equipa que corre, cobre bem o campo, tem excelentes posições, por isso vamos ter de cobrir todas as partes do campo para tentar que seja uma equipa menos perigosa. Criam muito. Vamos tentar ter uma noite tão boa como aquela em Lisboa", começou por dizer na conferência de imprensa na véspera do encontro.E prosseguiu: "Sabemos que é a segunda parte de uma eliminatória importantíssima que partimos com vantagem, mas sabemos o valor do adversário. Estamos focados no jogo com um adversário de grande valor que piorou em termos de resultados, mas não de jogo. O Benfica tinha perdido dois jogos num ano, agora perdeu três numa semana, mas não significa que está em crise."Quanto aos rumores que deixam Inzaghi na porta de saída, o treinador admite não achasr "estranho". "Aqui no Inter, disseram isso na altura do jogo com o Barcelona e na eliminatória com o FC Porto. É algo a que estou habituado. Antes a mim do que aos jogadores. Sabemos que não temos uma trajetória 'à Inter' no campeonato, mas ainda faltam oito jogos, ainda temos uma margem."