Inzaghi destaca Rafael Leão e deixa aviso antes do Milan-Inter: «Teremos de usar a cabeça e o coração»

Simone Inzaghi, treinador do Inter, garantiu esta terça-feira que a sua equipa está preparada para a 1.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões, onde defronta amanhã, pelas 20 horas, o Milan em San Siro."Os últimos jogos prepararam-nos da melhor maneira possível. Amanhã sabemos que é uma meia-final de Liga dos Campeões e que é um dérbi, o dérbi. Todos sabemos o quão importante isso é para nós e queremos lidar com isso da melhor forma. Teremos de usar muito a cabeça e o coração. Quanto ao coração, não tenho dúvidas. Teremos de ser sábios com a cabeça, haverá momentos perigosos e acontecimentos imprevisíveis durante o jogo. Sabemos o que significam estes jogos, jogámos sete clássicos nos últimos vinte meses. Ganhámos e perdemos, mas sabemos que cada jogo é único", começou por referir em conferência de imprensa.Apesar de estar em dúvida para a partida, Inzaghi alerta para a possível presença de Rafael Leão do lado do Milan, garantindo que toda a sua equipa está "consciente das qualidades do jogador"."Sabemos que pode ou não estar lá e claro que vamos tomar algumas precauções, mas no final das contas isso não muda o nosso plano de jogo. Conhecemo-lo e sabemos das suas qualidades, mas nestes jogos todos os jogadores que são chamados vão dar tudo", acrescentou."O Milan é uma equipa de qualidade, muito bem treinada. Cada jogo tem uma história. Favoritismo? Já vimos de tudo. Não vamos fugir ao desafio e sabemos que com coração e cabeça vamos jogar da melhor forma possível", concluiu.Milan e Inter defrontam-se amanhã, quarta-feira, na 1.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões. O encontro tem apito inicial marcado para as 20 horas.