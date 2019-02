Irmã de Icardi ao ataque: «Nada disto sucederia se tivesses atrás de ti uma pessoa séria»

O terramoto Icardi abalou ontem o edifício Inter, desconhecendo-se ainda o grau de destruição do mesmo. O avançado recusou-se a viajar para Viena , onde a equipa enfrenta hoje o Rapid [Liga Europa], horas depois de o clube lhe ter retirado a braçadeira de capitão Quase toda a gente foi apanhada de surpresa, embora o sismo fosse previsível. Porquê? Devido ao folhetim que tem girado à volta dos ‘Icardi’s’ [idêntico ao show dos Kardashian’s] desde 2016, altura em que uma biografia do argentino o colocou em rota de colisão com os ultras. O processo de renovação contratual, esse, nunca chegou a bom porto e enfraqueceu a imagem do atacante. Para tal muito contribuiu Wanda Nara. Com uma forte personalidade, a mulher e agente de Icardi verbalizou sempre publicamente o que lhe ia na alma. De forma crua e, por vezes, até brejeira! Mais tarde ou mais cedo, a corda acabaria por se partir. Rebentou 48 horas após Wanda ter dito que o marido não era protegido pelo clube. Um mês depois de o Inter lhe ter aplicado uma multa choruda. Dois anos após a claque ter exigido que lhe retirassem a braçadeira.Icardi deixou de ser capitão, sendo rendido por Handanovic. Ivana Icardi, irmã de Mauro, expressou o que vai na alma de boa parte dos observadores. "Pobre irmão! Porque continuas a permitir tudo isto? O Inter não aceita este género de atitudes. Nada disto sucederia se tivesses atrás de ti uma pessoa séria e que realmente se preocupasse contigo", escreveu Ivana no Twitter. Um dardo direitinho ao coração de Wanda...